В прокуратуре Новосибирска рассказали о причинах задержания министра Архипова

Проводятся следственные действия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На личном приеме у заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина житель Новосибирска обратил внимание на возможные злоупотребления должностных лиц МинЖКХ Новосибирской области в сфере управления твердыми коммунальными отходами.

Прокуратура высказала свое мнение относительно ситуации, уточнив, что речь идет о банковской гарантии на сумму 220 млн рублей, которую региональный оператор предоставил при заключении 10-летнего контракта. Отмечается, что министр ЖКХиЭ Архипов не потребовал возврата указанных средств в бюджет, несмотря на то, что компания ООО «Экология-Новосибирск» не исполнила свои обязательства.

В связи с этими обстоятельствами прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 285 часть 3 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех фактов произошедшего.

Ранее Сиб.фм сообщал, что появилось видео задержания министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области.