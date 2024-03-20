Василий Уткин: чем запомнился, биография голоса футбольных матчей

Василий Уткин известный спортивный комментатор скончался 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет.

Будущий журналист родился в Балашихе. В школе он много читал, а также увлекался изучением языков. После окончания учебного учреждения Василий поступил в Московский государственный педагогический институт. Он проучился 4 года, а после отчислился из вуза. К тому времени Уткин уже работал журналистом.

В 1994 году Уткин стал вести программу «Футбольный клуб» на «НТВ», а через два года он впервые комментировал футбольные матчи.

Большинству людей он запомнился именно в роли комментатора. Василий разрушал стереотипы об этой профессии и вносил изменения в привычный «язык комментирования»: «У «Спартака» есть способность даже на бильярдном столе найти глубокую лужу и в ней утонуть»; «Если вы смотрите этот матч с девушкой, и ей не нравится — бросайте ее».

В 2004 и 2005 годах он стал лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор». Он вел 4 финала Лиги чемпионов, а также матчи чемпионатов мира и Европы. Несколько раз выезжал на Олимпийские игры.

Уткин снимался в кино: «День выборов», «О чем говорят мужчины», «Трудные подростки». Написал две книги: «Играйте в футбол! Записки спортивного комментатора» и «Суета вокруг мяча. Записки спортивного комментатора».

У журналиста был свой YouTube-канале. Последний выпуск датируется 14 марта.

Василий Уткин также запомнился и конфликтами со знаменитостями.

Так, в 2015 году у него произошла ссора с Тиной Канделаки, которая сказала в одном из интервью, что спортивную редакцию «Матч ТВ» начали делать «с нуля». Возник конфликт и с Владимиром Соловьевым, в ходе которого телеведущий порекомендовал Уткину обратиться за психиатрической помощью.

Василий скончался 19 марта 2024 года от тромбоэмболии легочной артерии.