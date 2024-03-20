Весеннее ограничение движения грузовиков вводят в Новосибирской области

В Новосибирской области вводят весеннее ограничение для передвижения грузовиков.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области предупредили о том, что в регионе с 18 апреля по 19 мая текущего года вводится весеннее ограничение движения грузовых автомобилей — теперь водители большегрузов смогут проехать по специальному разрешению.

Исключение составляют — отрезок дороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар» от Ордынского кольца до въезда в Новосибирск и «Толмачевское» кольцо.

Напомним, что в Новосибирске зафиксированы утренние пробки в 5 баллов.