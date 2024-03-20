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общество

Врач Хаустова рассказала о продуктах для борьбы с потерей волос

Freepik, authors: becon

Так, по словам специалиста, в рационе должны присутствовать яйца, ягоды, мясо и орехи.

Врач-дерматовенеролог, косметолог, преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Софья Хаустова рассказала о перечне продуктов, который поможет в борьбе с выпадением волос. Так, по ее словам, в рационе должны присутствовать продукты, богатые железом, кальцием, йодом и витаминами A, D, E, C. Об этом сообщает RuNews24.ru.

Медик обратила внимание, что следует разнообразить свое питание такими продуктами, как яйца, ягоды, шпинат, батат, мясо, орехи, фасоль и авокадо. Кроме того, ежедневно нужно выпивать не меньше полутора литра воды.

Если же волосы теряют былую насыщенность и становятся сухими, необходимо срочно принимать цинк, марганец и хром для нормализации капиллярного кровотока, который питает кожу головы и волосяные луковицы, добавила Хаустова.

Напомним, трихолог Нагайцева объяснила появление седины в раннем возрасте.

#здоровье #продукты #врач
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Дарья Бочкун
журналист

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