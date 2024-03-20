«Я должен был перезвонить»: Ургант рассказал о последнем разговоре с Василием Уткиным

Известный журналист и комментатор Василий Уткин скончался из-за острой сосудистой недостаточности.

Телеведущий Иван Ургант рассказал о последнем разговоре с журналистом Василием Уткиным. Он уточнил, что звонил Уткину за неделю до его кончины и планировал перезвонить в ближайшее время.

«Мы долго не общались, года два. Недавно я посмотрел замечательный фильм о Васе, снятый Витей Кравченко к его пятидесятилетию, и решил ему позвонить. Вася был удивлен, но рад. Мы обменялись анекдотами и приятно пообщались», — вспоминает Ургант.

Телеведущий задумался о причинах редких разговор с Уткины — он обещал обсудить это с ним в следующий раз.

Информация о смерти Василия Уткина появилась 19 марта. По данным Telegram-канала Baza, Уткина экстренно госпитализировали в кардиологическое отделение московской больницы имени Пирогова из-за острой сосудистой недостаточности.

Футбольного эксперта подключили к аппарату ИВЛ, но не смогли спасти. Предварительной причиной смерти называется тромбоэмболия легочной артерии. Знаменитому журналисту было 52 года.