Задержан экс-начальник дептранса мэрии Новосибирска Константин Васильев

Бывшего руководителя департамента транспорта мэрии Новосибирска задержали после его увольнения.

Бывший руководитель департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 20 марта сообщил источник Сиб.фм.

По данным собеседника издания, задержание связано с жалобой на бездействие мэрии по строительству дублирующей дороги к жилмассиву «Плющихинский». По данным проверки, бывший чиновник согласовал отчет о выполнении работ на сумму 48 миллионов рублей без подтверждающих документов и проектной документации, после чего не принял меры к возврату субсидии.

В отношении Васильева возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, уточнил источник. В настоящее время проводятся следственные действия, также устанавливается причастность к преступлению других лиц.

Расследование находится на контроле прокуратуры области.

Константин Васильев занял должность руководителя дептранса 1 октября 2021 года. 15 декабря прошлого года чиновник покинул пост по собственному желанию.

Ранее Сиб.фм сообщил о подробностях задержания министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова.