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общество проиcшествия

Жителей Новосибирска отправили в колонию: они разгромили аттракцион «Аэротруба»

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции, FreeFly

Новосибирцев отправили в колонию за то, что они разгромили аттракцион «Аэротруба».

По данным следствия, летом 2021 года девять человек в масках, вооруженные битами и топорами, ворвались в здание и устроили разгром. До инцидента в спорткомплекс пришли несколько мужчин и заявили владельцу, что за право вести бизнес «нужно платить», но он отказался.

В результате чего суд признал всех обвиняемых по статье “вымогательство”, также двоих признали виновными по статье “умышленное уничтожение имущества”.

Напомним, что появилось видео из новосибирского бара, где Кологривый устроил драку.

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Валерия Митрохина
Журналист

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