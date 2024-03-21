37 человек отравились роллами в Новосибирске

В Новосибирске число отравившихся роллами и суши выросло до 37 человек.

Специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали 15 случаев отравления роллами в заведении Новосибирска «Японори». Однако на сегодняшний день количество отравившихся увеличилось до 37, из которых 29 госпитализированы.

По решению Кировского районного суда общепит закрыли на 60 суток. Административное дело возбудили в отношении индивидуального предпринимателя Леонида Маничева, которого признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, что жительнице Новосибирска доставили роллы с тараканами.