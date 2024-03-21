Дорожные экзамены бесплатно могут сдать в Новосибирске жители регионов

В Новосибирске стартовал бесплатный прием дорожных экзаменов для иногородних.

Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области, возможностью могут воспользоваться те, кто не успел пройти последний этап экзаменов в других городах региона или даже субъектов России. Машины для демонстрации навыков вождения предоставят в ГИБДД.

Экзаменуемый должен предъявить свидетельство об окончании автошколы, медсправку и паспорт. С документами можно обратиться в любой экзаменационный отдел ГИБДД. Также потребуется оплатить две тысячи рублей государственной пошлины.

Кстати, с 1 апреля в России вступят в силу новые правила сдачи на водительские права. Подробности — в нашем отдельном материале.