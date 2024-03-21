Досрочный период ЕГЭ в Новосибирской области пройдет под видеоконтролем от «Ростелекома»

«Ростелеком» оснастил системой видеонаблюдения пункты проведения досрочного этапа ЕГЭ, который стартует 22 марта и продлится ровно месяц. В Новосибирской области провайдер установил по две камеры в каждой из 41 аудитории, где будет проходить экзамен.

Устройства поддерживают высокое разрешение и расположены таким образом, чтобы в угол обзора попадали все участники экзаменационного процесса, а также места печати, сканирования и раскладки материалов. При этом персональные данные и содержание заполненных бланков регистрации останутся в тайне.

«У нашей компании большой опыт в реализации масштабных государственных проектов, в том числе в сфере образования. В Новосибирской области мы обеспечиваем видеоконтроль на экзаменах уже много лет. Система видеонаблюдения для досрочного этапа ЕГЭ-2024 полностью готова: мы провели тестирование и определили дежурных специалистов, которые будут оказывать круглосуточную техническую поддержку», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

При передаче и хранении видеозаписей провайдер задействует собственные защищенные высокоскоростные оптические каналы связи и центры обработки данных, оснащенные новейшими системами защиты от хакерских атак. Для максимальной надежности видеофайлы будут дополнительно сохраняться на локальную карту памяти, установленную в каждой камере.

Трансляция в режиме реального времени будет осуществляться на портал «Смотри ЕГЭ». Технология анализа поведения с использованием искусственной нейронной сети, которой оснащена система видеонаблюдения «Ростелекома», поможет наблюдателям выявлять нарушения. Машинное зрение будет контролировать весь видеопоток и, в случае обнаружения подозрительного поведения участников экзамена, подаст сигнал.

Государственные экзамены в 2024 году пройдут в три этапа: досрочный (с 22 марта по 22 апреля), основной (с 23 мая по 1 июля), дополнительный (с 4 по 23 сентября) — в каждом периоде предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

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