История жизни Сергея Мавроди: его подозревают в инсценировке своей смерти

Сергей Мавроди — основатель крупнейший финансовой пирамиды в России.

Биография:

Сергей Мавроди родился 11 августа 1955 года в Москве с двусторонним пороком сердца. Врачи считали, что он не доживет до совершеннолетия.

В школе Мавроди учился средне: были и «пятерки» и «двойки». При этом мальчик обладал хорошей памятью. После школы он поступил в Московский институт электронного машиностроения на факультет «Прикладная математика».

Сергей окончил университет и два года трудился в НИИ. Однако он всегда хотел стать предпринимателем. В торговле Мавроди сначала продавал пиратские аудиокассеты и компьютеры, позже основал кооператив под названием «МММ».

Такое название компания получила из-за фамилий трех основателей: Сергей Мавроди, его младший брат Вячеслав и жена брата Ольга.

«МММ» и последствия:

В 1992 году «МММ» стала АО, а через год выпустила миллион акций по 1000 рублей за штуку, которые поступили в продажу через два года. Их активно приобретали.

Акции «МММ» Мавроди перестал выпускать, когда их стоимость превысила миллиард рублей. Взамен были выпущены «билеты МММ». Сергей утверждает, что один билет равен по стоимости 1% от всех его акций. При этом они раздавались за добровольные пожертвования. Это было сделано для того, чтобы избежать возможных судебных претензий. В 1994 году билеты держали около 15 миллионов человек.

В пик популярности Сергей зарабатывал несколько десятков миллионов долларов в день.

Организацией заинтересовались власти. В эфир начали пускать рекламу о том, что «МММ» – это финансовая пирамида. После этого поток денег, который поступал в организацию, резко сократился.

В августе 1994 года Мавроди из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов арестовали. Свою вину он отрицал. Также в это время Сергей начал собирать подписи, чтобы его выдвинули кандидатом в депутаты Госдумы и ему это удалось, но через год его лишили мандата.

В 1996 году он решил баллотироваться в президенты, но его не допустили до выборов. После этого Мавроди скрылся и начал снимать квартиру под другим именем.

В 1997 году «МММ» признали банкротом, а из офисов Сергея вывезли 17 грузовиков наличных денег.

В 1998 году его объявили в федеральный и международный розыск. Мавроди удавалось скрываться до 2003 года, потом его арестовали на 13 месяцев за подделку документов (он жил по фальшивому паспорту), а в 2007 – на 4,5 года за мошенничество.

В 2011 году он вышел на свободу, стал писать книги, а после запустил новый проект «МММ-2011», затем «МММ-2012». Он создал сайт, давал рекламу в интернете, но в 2016 году приостановил деятельность.

Сердечный приступ:

В марте, 26 числа 2018 года, Мавроди нашли на автобусной остановке в Москве. Прохожий вызвал ему скорую помощь. К утру он скончался в больнице от сердечного приступа.

После этого пошло много слухов о том, что Сергей инсценировал свою смерть.

Так, по словам адвоката Мавроди Александра Молохова, в гробу лежал не основатель «МММ». Черты лица не были похожи, отпечатки пальцев не совпали с теми, которые хранятся в картотеке МВД. Не было и ни одной предсмертной фотографии.

Он думает, что Мавроди мог самостоятельно инсценировать свою смерть либо воспользоваться чьей-то помощью, и сейчас где-то спокойно доживает свои дни.

Также похожего на Сергея человека заметили в Минске. Есть предположения, что он скрывается в Бразилии, так как получил гражданство страны в 2011 году.