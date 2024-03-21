Мэрия Новосибирска предупредила об ограничениях для транспорта

В Новосибирске установили ограничения для транспорта.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, с 22 апреля с 6:00 до 22:00 по местному времени вводится ограничение на передвижение по дорогам.

Ограничение устанавливается для транспорта с разрешенной максимальной массой более 12 тонн и для тех, кому предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 километров в час.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что в Новосибирске на Октябрьском мосту закроют въезд для грузовиков.