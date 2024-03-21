Мужчина ударил девочку-подростка на фудкорте в Новосибирске

В Новосибирске мужчина ударил подростка в грудь.

В Telegram-канале “Инцидент Новосибирска” сообщили, что жительница Новосибирска обратилась в полицию после того, как незнакомый мужчина ударил ее дочь-подростка на фудкорте.

В феврале этого года девочка пожаловалась маме на то, что ее ударил в грудь мужчина на фудкорте — таким образом он решил отомстить за жену, над которой якобы смеялась компания.

По предварительным данным, на фудкорте вечером девочка-подросток отдыхала со своими подругами, около раздачи подносов у женщины упала посуда, в это же время девочка громко общалась и смеялась со своими друзьями. И, так как все происходило в один момент, женщина посчитала, что смеются над ней, за что начала кричать на подростков и оскорблять их.

После чего за женщину решил вступиться и ее муж, который подошел к девочке и со всей силы толкнул ее в грудь.

Мама потерпевшей написала заявление в полицию и прикрепила справку с зафиксированными побоями: ушиб мягких тканей области грудины.

Она также заявила, что в полиции не могут найти мужчину, который нанес удар девочке, поэтому женщина обратилась к гражданам Новосибирска помочь найти его и сообщить об этом в дежурную часть Калининского района.