Навруз 2024: самые новые красивые картинки и поздравления для верующих мусульман

Навруз отмечают ежегодно 21 марта в России, Иране, Афганистане, Таджикистане, Узбекистане, Туркмении, в Крыму и Дагестане. Верующие мусульмане при помощи современных технологий и гаджетов отправляют друг другу поздравления в разные уголки мира. Вашему вниманию – подборка готовых рассылок с надписями на турецком и татарском языках от портала «Сиб.фм».

В день встречи Навруза желаем Вам удачи! Пусть сегодня, завтра и всегда в будущем Вас окружают добро, любовь родных Вам людей, благоденствие и удача. Пусть будут здоровы и счастливы Ваши дети, родители и родные! Пусть Ваш дом станет полной чашей: пусть в нём всегда царят спокойствие, любовь и забота друг о друге, теплая дружеская атмосфера, гармония и процветание.

Поздравляю вас с началом

Я весны прекрасной,

Вам в Навруз добра желаю,

Радости и счастья.

Чистыми пусть будут мысли,

Свежестью пусть пахнет дом,

Доброта и понимание

Пусть живут всегда лишь в нем.

В этот замечательный праздник Навруз – День весеннего Нового Года, желаем вам, чтобы вы жили в изобилии, урожаи только радовали вас, а счастье, тепло и уют не покидали дом!

Навруз — чудесный день, весны начало,

Это весенний добрый новый год.

Желаю праздник я с улыбками встречать,

Пусть чудо, радость и успех придет.

Поселится надежда, счастье в сердце,

Теплом весны желаю я согреться.

Наступает весенний и солнечный праздник Навруз! Пусть сегодня звучат поздравления с пожеланиями материальных и духовных благ, которых будет как можно больше в жизни! А в вашем доме всегда будет место для благополучия и тепла между родными и близкими людьми!

Щедрее мы накроем стол!

Какая б ни была погода,

Ведь к нам уже Навруз пришел,

Начало солнечного года.

Пусть счастлив будет год для Вас,

Пусть не скупится на подарки,

Добра и мира пусть он даст,

Пусть будет он веселым, ярким!

Желаем в этот день, чтобы солнечный Навруз освещал ваши души и лица улыбками, в ней было как можно больше искренности и самых приятных моментов! Будьте здоровы, счастливы и ни в чем не знайте нужды!

Пришел сегодня к нам Навруз,

Принес весеннее тепло,

И в этом есть огромный плюс:

Вокруг все сразу расцвело!

Желаю счастья и веселья,

Поет пусть радостно душа,

И будет ярким настроение,

Ведь жизнь безумно хороша!

В Праздник Весеннего Нового Года хочется подарить всем много тепла и приятных эмоций! Хочется, чтобы жизнь наполнялась солнечным светом, счастьем и всеми видами благополучия!