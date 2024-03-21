Навруз 2024: самые новые красивые картинки и поздравления для верующих мусульман

Навруз отмечают ежегодно 21 марта в России, Иране, Афганистане, Таджикистане, Узбекистане, Туркмении, в Крыму и Дагестане. Верующие мусульмане при помощи современных технологий и гаджетов отправляют друг другу поздравления в разные уголки мира. Вашему вниманию – подборка готовых рассылок с надписями на турецком и татарском языках от портала «Сиб.фм».
В день встречи Навруза желаем Вам удачи! Пусть сегодня, завтра и всегда в будущем Вас окружают добро, любовь родных Вам людей, благоденствие и удача. Пусть будут здоровы и счастливы Ваши дети, родители и родные! Пусть Ваш дом станет полной чашей: пусть в нём всегда царят спокойствие, любовь и забота друг о друге, теплая дружеская атмосфера, гармония и процветание.
Поздравляю вас с началом
Я весны прекрасной,
Вам в Навруз добра желаю,
Радости и счастья.
Чистыми пусть будут мысли,
Свежестью пусть пахнет дом,
Доброта и понимание
Пусть живут всегда лишь в нем.
В этот замечательный праздник Навруз – День весеннего Нового Года, желаем вам, чтобы вы жили в изобилии, урожаи только радовали вас, а счастье, тепло и уют не покидали дом!
Навруз — чудесный день, весны начало,
Это весенний добрый новый год.
Желаю праздник я с улыбками встречать,
Пусть чудо, радость и успех придет.
Поселится надежда, счастье в сердце,
Теплом весны желаю я согреться.
Наступает весенний и солнечный праздник Навруз! Пусть сегодня звучат поздравления с пожеланиями материальных и духовных благ, которых будет как можно больше в жизни! А в вашем доме всегда будет место для благополучия и тепла между родными и близкими людьми!
Щедрее мы накроем стол!
Какая б ни была погода,
Ведь к нам уже Навруз пришел,
Начало солнечного года.
Пусть счастлив будет год для Вас,
Пусть не скупится на подарки,
Добра и мира пусть он даст,
Пусть будет он веселым, ярким!
Желаем в этот день, чтобы солнечный Навруз освещал ваши души и лица улыбками, в ней было как можно больше искренности и самых приятных моментов! Будьте здоровы, счастливы и ни в чем не знайте нужды!
Пришел сегодня к нам Навруз,
Принес весеннее тепло,
И в этом есть огромный плюс:
Вокруг все сразу расцвело!
Желаю счастья и веселья,
Поет пусть радостно душа,
И будет ярким настроение,
Ведь жизнь безумно хороша!
В Праздник Весеннего Нового Года хочется подарить всем много тепла и приятных эмоций! Хочется, чтобы жизнь наполнялась солнечным светом, счастьем и всеми видами благополучия!