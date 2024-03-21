Новосибирские художники за 600 тысяч продали картины для помощи фронту

Больше 30 картин новосибирских художников было продано на благотворительном аукционе, организованном в помощь бойцам СВО .

В мероприятии «Художники Новосибирска в помощь бойцам СВО» поучаствовали 33 мастера, которые представили 40 работ, почти все были проданы, общая выручка составила 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Министр культуры Новосибирской области Владимир Деев отметил, что подобные акции актуальны в настоящее время для всей страны. Министерство культуры будет способствовать развитию таких инициатив.

Вырученные художниками деньги направят в благотворительный фонд «СвоихНеБросаем», чтобы купить для военнослужащих необходимые для них вещи.

Ранее мы рассказывали, что новосибирцы направили на благотворительность более 6 млн бонусов СберСпасибо в 2023 году.