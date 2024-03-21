Новосибирский актер Битюков снялся в новой комедии «Казачок»

1 апреля на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера приключенческой комедии «Казачок».

В фильме рассказывается история подростка по имени Степа, который случайно попадает в 17 век и становится жителем казачьей станицы после того, как проваливается в колодец. Об этом сообщает пресс-служба ТНТ.

Одну из ролей в сериале исполнил Максим Битюков, известный актер, прославившийся на сцене «Красного факела» в Новосибирске.

По сюжету, главный герой вынужден преодолевать трудности и адаптироваться к жизни в прошлом, используя свои современные гаджеты для выживания и принимая вызов с юмором.

Работа над фильмом запомнилась актеру как яркое и веселое приключение с талантливой командой.

«Сериал запомнился тем, что в нем играют очень хорошие молодые ребята. Они ровесники моих детей и мне радостно, когда вижу на площадке, либо просто в жизни, нашу молодежь яркую, талантливую, глубокую, ищущую. Молодежь – это самое запоминающееся в этом проекте» — рассказал актер.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцы активно скупают книгу «Евгений Онегин» после выхода экранизации.