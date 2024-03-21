Новосибирцам напомнили о скором пробуждении клещей

В Новосибирской области наступила весна, а вслед за потеплением проснутся голодные и опасные клещи.

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что кровожадные букашки отходят от зимнего сна при температуре воздуха +1...+3 градуса и становятся активными при +10 градусах.

«Несмотря на то, что клещи активны с апреля по октябрь, при теплой погоде они могут проснуться раньше срока. Так, в прошлом году эпидемический сезон по клещевому энцефалиту начался 23 марта, в 2022 году — 18 марта, в 2021 году — 9 апреля», — сказали в ведомстве.

Клещи могут быть переносчиками энцефалита, который смертельно опасен. Самый действенный способ защитить себя от недуга — поставить прививку, обратившись в поликлинику по месту жительства.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске завершились испытания лекарства от клещевого энцефалита.