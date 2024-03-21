Новосибирцы запинали незнакомца за дешевый телефон, который потом выбросили

Новосибирские транспортные полицейские раскрыли разбойное нападение на пассажира электрички.

Два ранее судимых пьяных приятеля из Новосибирска поймали потерпевшего, когда тот находился у билетных касс на остановке «Ипподром». Они потребовали отдать сотовый телефон, но мужчина отказался, из-за чего был вытолкан на улицу и избит. Далее подельники забрали гаджет и скрылись.

Найти налетчиков помогли камеры наблюдения. Они признались в содеянном и рассказали, что почти сразу после преступления разломали и выкинули похищенный гаджет, посчитав, что никакой ценности он для них не представляет.

Фигурантов заключили под стражу, в их отношении возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

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