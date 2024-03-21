Новые правила сдачи ПДД и получения прав с 1 апреля

На экзамене можно будет допустить больше ошибок.

С 1 апреля 2024 года начнут действовать нововведения в регламенте МВД, которые касаются сдачи экзамена на получение водительских прав.

Так, с 1 апреля ученики «серых» автошкол, которые имеют только на бумаге необходимую материально-техническую базу, но фактически не обладают образовательными классами, тренажерами и т.д., не смогут пройти экзамены.

Теперь на экзамене можно будет набрать не 5, а 7 штрафных баллов.

Изменятся и сроки пересдачи экзаменов. Если ученик не смог сдать успешно вождение после трех попыток, он может попробовать пройти тест еще раз только через 6-9 месяцев.

Также расширят и список документов: необходимо будет предоставить СНИЛС и нотариальный перевод иностранного паспорта.

С 1 апреля определенным категориям граждан будет запрещено сдавать экзамен или получать водительские права. Запрет действует на тех, кто лишен водительских прав; кто не выполнил условия возврата водительского удостоверения по истечении срока лишения; кого поймали на езде в нетрезвом виде или на отказе проходить медосвидетельствование; лишен права заниматься деятельностью, непосредственно связанной с управлением автомобиля.

Помимо этого, если в период, когда человек сдает экзамены, у него истек срок действия паспорта или медицинского заключения, то ему необходимо предоставить новые документы. До этого момента процесс сдачи будет приостановлен.

Иностранные водительские права перестанут быть действительными. Лица, которые получили гражданство РФ или вид на жительство, смогут использовать свои водительские права в течение года. Потом необходимо будет получить российские права. Граждане, получившие гражданство или вид на жительство до 1 апреля 2024 года, смогут обменять иностранные права на российские без сдачи экзаменов в течение года.

При этом для замены на российские права лица с иностранными должны будут получить сертификат в автошколе и сдать экзамены в ГИБДД: на управление легковым автомобилем, мопедом или мотоциклом необходимо сдать только теорию, а для вождения грузовиков и автобусов, придется заново сдавать теорию и практику.