Российское оборудование повышает производство яиц в НСО

Птицеводство остается рентабельной и инвестиционно-привлекательной отраслью, о развитии которой рассказал заместитель председателя правительства региона министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

АО «Птицефабрика Чикская» реализовало самый масштабный за несколько десятилетий инвестпроект по производству яиц. Компания покупает оборудование только отечественное оборудование, которое позволило открыть новые инкубаторы, модернизировать склады. Производство полностью автоматизируется.

«Новосибирская область — профицитный регион по производству птицеводческой продукции. Излишки яйца и мяса птицы поставляются в другие субъекты Российской Федерации, освоены экспортные рынки. Для стимулирования инвестпроектов, в том числе в отрасли птицеводства, правительством региона применяются различные меры господдержки и субсидирования. В первую очередь, это льготное кредитование для сельхозтоваропроизводителей и поддержка страхования в области животноводства», — отметил Евгений Лещенко.

В регионе мясо птицы и яйца производят семь предприятий. В настоящее время дефицит продукции, выпускаемой ими, отсутствует.

Ранее мы рассказывали, что производитель «Сибагро» начал продавать десяток куриных яиц категории С1 в Новосибирске за 59 рублей.