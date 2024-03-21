Вооружённые Силы РФ взяли под контроль Орловку и продолжают наступательные операции в Первомайском и Новомихайловке.

По данным Минобороны от 21.03.2024, самые значимые и активные боевые действия развернулись вблизи Бердычей на Авдеевском участке, где наши войска взяли под контроль населённый пункт Орловка. При этом на территории Клещеевки ситуация остается стабильной, без заметных изменений и продолжается наступление в Первомайском и Новомихайловке.

По информации российского военкора Евгения Лисицына, на Запорожском участке фронта продолжаются тяжелые бои в Работино. В пылу безуспешных попыток украинских боевиков вернуть контроль над этим потерянным населённым пунктом, они бросают в бой свежие силы. Однако российским группировкам войск удаётся отражать их атаки.

В это же время. По сообщениям телеграмм-канала Readovka, линия боевого соприкосновения северо-западнее Вербового пока стоит, где силы противостоящих сторон равны. По словам авторов канала, обе стороны используют дальнобойные снаряды и дроны.

По состоянию на четверг, 21 марта 2024 года зачищены подразделения ВСУ на левом берегу Днепра. На Херсонском направлении уничтожены лодки, которые использовали националисты для переправы через эту реку.

На фоне этих событий, по рассказам российских разведчиков с позывными «Изай» и «Леший», нашему спецназу удалось добраться до американского танка Abrams, который ВС РФ подбили в населённом пункте Бердычи под Авдеевкой, и собрать ценные сведения о его внутреннем техническом устройстве для своего командования. По оценкам наших разведчиков, Abrams хуже российских разработок.