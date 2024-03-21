Срок Кологривому, похищенные миллионы: главное в Новосибирске 21 марта

Что произошло в Новосибирске 21 марта? Сиб.фм собрал самые важные и интересные новости.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о хищении 56 бюджетных млн рублей. Подрядчик получил деньги по контракту на выполнение проектных и строительно-монтажных работ объекта муниципальной собственности, затем внес изменения в документы, уменьшив размер монолитных железобетонных конструкций, что привело к провалам основания коллектора. Объект в эксплуатацию не ввели.

Сегодня состоялся суд над актером Никитой Кологривым, который разносил новосибирский бар и укусил официантку. Он получил семь суток административного ареста и койку в четырехместной камере. Однако прокуратура осталась недовольна таким наказанием и собирается его обжаловать.

Ночью в Новосибирске подростки решили поорать в подъезде, нарушая покой жильцов дома. Одна из женщин вышла и высказала свое недовольство, за что получила поток мата со стороны юных дебоширов, которые, помимо этого, начали кидаться на сибирячку с кулаками.

В одном из домов в запертой квартире 21 марта нашли труп пенсионера. Тревогу забили его соседи, обеспокоенные тем, что давно не видели мужчину. Тело передали полиции.

В Новосибирске рассекретили имена эвакуированных из блокадного Ленинграда и внесли их сведения в единую базу данных госархива области.