В Новосибирске 21 марта утром образовались пробки в 4 балла

Утром в Новосибирске образовались пробки.

По данным сайта “2GIS”, 21 марта рано утром на дорогах Новосибирска зафиксированы пробки в 4 балла.

В основном затор образовался на проезде Энергетиков и со стороны планетария. А на Октябрьском мосту продолжаются ремонтные работы, в том числе предупреждают и о сужении проезжей части на 3 метра.

Также автомобилисты в очередной раз возмущаются неочищенными дорогами и предупреждают об этом на сайте.

“На Маркса огромная дыра”, — написал один из водителей и пользователей “2GIS”.