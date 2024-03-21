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Авто общество

В Новосибирске 21 марта утром образовались пробки в 4 балла

Фото: 2GIS

Утром в Новосибирске образовались пробки.

По данным сайта “2GIS”, 21 марта рано утром на дорогах Новосибирска зафиксированы пробки в 4 балла.

В основном затор образовался на проезде Энергетиков и со стороны планетария. А на Октябрьском мосту продолжаются ремонтные работы, в том числе предупреждают и о сужении проезжей части на 3 метра.

Также автомобилисты в очередной раз возмущаются неочищенными дорогами и предупреждают об этом на сайте.

“На Маркса огромная дыра”, — написал один из водителей и пользователей “2GIS”.

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Валерия Митрохина
Журналист

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