В Новосибирске Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей района Хилокского рынка

В Новосибирске жители района Хилокского рынка подали жалобу.

По данным Информационного центра Следственного комитета России, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить новое видеообращение жителей Хилокского микрорайона — они пожаловались на ситуацию с мигрантами.

Ранее в Telegram-канале опубликовали видео жителей Хилокского микрорайона, в котором они выразили свое недовольство поведением иностранных работников продовольственного рынка, которые часто нарушают общественный порядок.

После чего председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию под контроль. Были возбуждены два уголовных дела, одно из которых находится в стадии направления в суд.