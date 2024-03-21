В Новосибирске концессионер может сорвать сроки возведения 6 школ

Введения в эксплуатацию шести школ, возводимых по концессионному соглашению в Новосибирске, в этом году не ожидается.

Подрядчиком выступает ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение». Об этом сообщила министр образования региона Мария Жафярова. По ее словам, работы, возможно, не успеют закончить, из-за трещин в фундаменте, в том числе в сваях — некоторые замечания специалисты устраняют, другие же игнорируют.

«Взят определенный промежуток времени на проработку, после чего, я так понимаю, будет принято радикальное решение», — пояснила чиновница.

С концессионера не снимают поставленных задач, подчеркнул вице-губернатор Сергей Нелюбов. Обязательства по завершению строительства до конца календарного года в силе.

Ранее мы рассказывали, что на улице Кузьмы Минина в Новосибирске построят школу на 1 100 мест.