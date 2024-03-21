В Новосибирске обнаружили мертвого пенсионера в запертой квартире

На улице Кропоткина обнаружили мертвого пенсионера.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “МКУ Служба аварийно-спасательных работ” сообщили, что в Заельцовском районе Новосибирска в запертой квартире нашли труп пенсионера.

По предварительным данным, жильцы дома по улице Кропоткина вызвали спасателей, сообщив, что их пожилой сосед не выходит на связь, а его дверь заперта.

В результате спасатели прибыли на место, взломали дверь в квартиру и обнаружили в ней мужчину 1955 года рождения без признаков жизни.

Тело пенсионера передали сотрудникам полиции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске спасатели помогли женщине снять кольцо с пальца.