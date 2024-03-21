В Новосибирске подростки ночью стучали в двери и подрались с женщиной

Подростки ночью устроили дебош в подъезде.

В социальных сетях распространилось скандальное видео, на котором подростки агрессивно нападали и материли женщину, так как она возмутилась их поведением.

Уточняется, что в одном из многоэтажных домов Новосибирска среди ночи подростки решили пошуметь в подъезде, а также стучались во все попавшиеся двери. В результате одна из жильцов не выдержала и вышла узнать, в чем дело.

На видео женщина была недовольна их поведением и высказала об этом, на что получила еще более агрессивную реакцию от молодежи, которая начала обзывать ее и нападать с кулаками. Их не останавливала ни разница в возрасте, ни то, что на дворе была глубокая ночь, подростки продолжали выкрикивать маты на весь подъезд в сторону женщины.