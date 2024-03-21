В Новосибирске пресекли распространение особо крупной партии наркотиков

Двое иностранцев распространяли в НСО наркотические вещества.

По данным пресс-службы УФСБ России по Новосибирской области, правоохранительными органами была выявлена и пресечена противоправная деятельность двух иностранцев, которые организовали распространение в регионе синтетических и растительных наркотиков в особо крупном размере.

По данным следствия, двое граждан организовали перевалочную базу, где хранили и фасовали наркотические средства в целях дальнейшего сбыта. В арендованном частном доме в Мочище Новосибирской области были обнаружены подготовленные к сбыту свыше 1,5 килограмма мефедрона и 150 грамм кокаина, также из тайника в жилище изъято свыше 4 килограммов синтетических наркотиков в виде экстази и каннабиоидов растительного происхождения.

Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье “приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное группой лиц в особо крупном размере”.

Напомним, что в Новосибирске трех мигрантов приговорили к 9 годам колонии за наркотики.