В Новосибирской области кадровый дефицит спровоцировал рост зарплатных ожиданий у специалистов массового найма

По данным Зарплаты.ру, за год зарплатные ожидания женщин со средним специальным образованием увеличились на 25%, со средним — на 29%. Но ожидаемый заработок мужчин без высшего образования растет более медленными темпами: со средним специальным образованием ожидания по зарплате увеличились на 19%, со средним — на 27%.

Изменения зарплатных ожиданий среди соискателей без высшего образования подтверждают общий тренд на рынке — высокий спрос на представителей рабочих специальностей. Дефицит кадров вынуждает работодателей повышать зарплаты, и соискатели оценивают себя выше. При этом дефицит “синих воротничков” также простимулировал рост ожидаемого заработка среди женщин, поскольку работодатели стали более лояльны и менее консервативны в требованиях к соискателям.

Среди соискателей специальностей массового найма за год наибольший прирост средних зарплатных ожиданий показали администраторы (+30% у мужчин — до 54,6 тыс.руб., +17% у женщин — до 44,8 тыс.руб.), кладовщики (+32% у мужчин — до 71,4 тыс.руб., +26% у женщин — до 52,7 тыс.руб.), менеджеры по продажам (+27% у мужчин — до 65,1 тыс.руб., +15% у женщин — до 49,8 тыс.руб.), мерчендайзеры (+31% у мужчин — до 56,6 тыс.руб., +15% у женщин — до 43,3 тыс.руб.), повара (+36% у мужчин — до 59,4 тыс.руб., +17% у женщин — до 44,9 тыс.руб.), товароведы (+25% у мужчин — до 50 тыс.руб., +16% у женщин — до 53,3 тыс.руб.