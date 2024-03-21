В одной из школ Новосибирска детей хотят лишить весенних каникул

В школе №47 в Новосибирске возникла ситуация, связанная с возможным лишением учащихся весенних каникул.

По информации precedent.tv, администрация школы планирует организовать обязательные дополнительные занятия по математике и географии. По математики предусмотрена стопроцентная явка.

Одна из родителей отметила, что у некоторых детей есть трудности с математикой. Однако высказала обеспокоенность по поводу отмены каникул. Она указала, что в многих семьях уже запланированы поездки и культурные мероприятия на период каникул. Отмена каникул может нарушить эти планы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске подали более 1300 исков о нарушении интеллектуальных прав.