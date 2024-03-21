«В таких случаях мужчина должен извиняться»: что сказал Кологривый в зале суда

Его арестовали на 7 суток после дебоша.

Никита Кологривый родился в Новосибирске. Какое-то время он хотел стать тренером, так как увлекался спортом, но после окончания школы поступил в Новосибирский театральный институт. После второго курса переехал в Москву, где поступил в ГИТИС.

В данный момент на счету актера насчитывается около 69 фильмов.

Известность ему принесли роли в сериалах «Черная весна», «Пищеблок» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». Последний получил огромное внимание со стороны зрителей. Они заинтересовались не только сюжетом данной картины, но и актерами.

На фоне популярности исполнителей ролей стали приглашать на интервью, в том числе и Никиту Кологривого, который в ходе разговора с блогерами и журналистами часто высказывался негативно в сторону коллег. Из-за своих слов Никита начал попадать в скандалы.

Недавно Кологривый приехал в родной город, где также произошел ряд конфликтов.

Так, во время фан-встречи он выразил недовольство площадкой и заявил, что владельцы кинотеатра не справляются с приемом гостей.

После этого в ночь с 18 на 19 марта он устроил пьяный дебош в кальянной Tangiers Lounge. По словам сотрудников заведения, Кологривый приставал к официантке, а потом бросился с кулаками на персонал бара. Актера доставили в отдел полиции.

21 марта состоялось судебное заседание, перед началом которого Никита извинился перед официанткой. Он укусил ее за ногу.

В суде он сообщил, что не планировал идти на конфликт в кальянной.

«Попытался стихи почитать, пописать — не получилось. Я думаю, я просто устал очень сильно от графика, от эмоций. Я надеюсь, что я всё это исправлю в ближайшее время», — высказался он.

Он сказал, что все произошедшее было случайным, и он находился не в себе. Думал, что этого его товарищи.

По его словам, больше «дуростью заниматься» не хочет. Кологривый решил посвятить себя благим делам.

Он также попросил помиловать его, на что судья ответил, что этим занимается президент России, тогда актер на весь зал заседания попросил Путина Владимира Владимировича помиловать его.

Тем не менее актера арестовали на 7 суток.

При этом прокуратура Новосибирской области намерена обжаловать административный арест. В ведомстве считают, что назначенное наказание является слишком мягким для совершенного преступления.