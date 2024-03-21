В Тюменской области рыбаки со всей страны поборются за звание лучшего

Тюменскую область будут представлять три команды по пять рыбаков.

В Тюменской области на озере Янтыково состоится чемпионат России по рыболовному спорту. Показать себя в деле приедут 210 мужчин и 28 женщин. Сам регион будут представлять три команды по пять рыбаков. Об этом сообщает Вслух.ru.

«Участвовать в чемпионате могут только мужчины и женщины старше 18 лет, но допускаются и спортсмены 17 лет, имеющие взрослый разряд. Например, пару лет назад семнадцатилетний Никита Назаров стал самым молодым мастером спорта России», — рассказал председатель правления РОО «Федерации рыболовного спорта Тюменской области» Игорь Савиных.

Торжественное открытие запланировано на 22 марта. А 23 и 24 марта опытные рыбаки начнут соревноваться в ловле рыбы на мормышку со льда.

Напомним, рыбаков Новосибирска призывают не выходить на потрескавшийся лед Оби.