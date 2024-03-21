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общество

Власти Новосибирска зарезервируют участок для трамвайного депо

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Мэрия хочет зарезервировать земельный участок для трамвайного депо.

Как сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу мэрии города, в микрорайоне Родники хотят зарезервировать земельный участок для создания трамвайного депо.

Так, депо хотят сделать на пересечении улиц Мясниковой и Кочубея. Строительство будет реализовано в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, которая рассчитана до 2030 года.

«Стоимость и этапность строительства трамвайной линии будут определены после разработки проектно-сметной документации», — сообщила пресс-служба.

Напомним, что в Новосибирске установили ограничения для транспорта.

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Нина Раневская
Журналист

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