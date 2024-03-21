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общество

Водителя троллейбуса оштрафовали за телефон в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

За пользование смартфоном на рабочем месте оштрафовали водителя троллейбуса в Новосибирске.

В Telegram-канал “ACT-54 Black” опубликовали видео, где водитель троллейбуса маршрута №10 смотрела на телефоне различные видеоролики пока управляла транспортным средством.

Пассажиров это крайне возмутило и они пожаловались на это в социальных сетях.

«Водитель троллейбуса на протяжении всей поездки по проспекту Дзержинского залипала в телефоне, хотя салон был полон пассажиров», – написали они.

Через пару часов ГИБДД Новосибирска отреагировали на данный видеоролик и водителя привлекли к административной ответственности.

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Валерия Митрохина
Журналист

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