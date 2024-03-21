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общество

Врач Тимаков призвал родителей внимательнее относиться к одежде для малышей

Freepik, authors: FG Trade

Специалист напомнил, как правильно одевать маленьких детей на улицу ранней весной.

Педиатр, кандидат медицинских наук, Евгений Тимаков рассказал в беседе с Pravda. Ru, как правильно одевать малышей ранней весной. По словам специалиста, нужно ориентироваться по ситуации.

«Если прямое солнце, то ребенок будет потеть. Если находится ребенок в тени дома, где солнце не падает, там будет минусовая температура — будет резко выраженный контраст. Если при этом будет ветер, то ребенку будет задувать, он будет простывать», — рассказал медик.

Кроме того, Тимаков подчеркнул, что определять состояние малыша надо не по носику: «Нос со щеками ребенка всегда будут прохладными. Ориентируемся по шее. Не только смотрим температуру ребёнку, горяченький он или холодный. А смотрим ещё на потоотделение».

Напомним, педиатр Масалимова рассказала об опасности гриппа группы А для детей.

#дети #одежда #врач #весна
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Дарья Бочкун
журналист

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