За минувшую неделю около 20 тысяч человек посетили павильон крупного банка и познакомились с Сибирью на выставке «Россия»

Подведены итоги «сибирской» недели в павильоне Сбера на ВДНХ

Гостями павильона на выставке «Россия» на ВДНХ с 11 по 17 марта стали около 20 тысяч человек. В эти дни посетители выставки и павильона банка могли открыть для себя особенности истории развития сибирских регионов.

Под руководством опытных наставников гости создавали брендированные значки с символикой «Хакасия. Земля пяти стихий», осваивали «Доисторический эстампаж», собирали настоящего робота на мастер-классе от детского AI-технопарка «Кванториум» (Томск).

Самые маленькие и юные гости павильона изучали огромный сибирский регион с помощью увлекательных экскурсий, квизов, эксклюзивных открыток с изображением достопримечательностей Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Алтай, Хакасия и Тыва. Ребята с интересом раскрашивали города Сибири – книжка-раскраска была создана с использованием цифровых технологий – нейросети Kandinsky и сервиса GigaChat специально для выставки «Россия».

А взрослые посетители выставки заинтересовались возможностью оформления моментальной дебетовой карты с сибирским природным и мифологическим дизайном. Все четыре варианта принта карт созданы нейросетью Kandinsky и доступны для оформления.

Также в рамках выставки был подписан ряд важных для Сибири соглашений, направленных на развитие инфраструктуры, образовательной, культурной, технологической сфер жизни регионов округа.

Международная выставка-форум «Россия» — демонстрация главных достижений страны. Её участники — все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. ВДНХ — масштабная проекция всей России. В павильоне банка посетителей ожидают: выставка технологий и инноваций банка; насыщенная образовательная программа от Российского общества «Знание» и Сбера; экскурсии; детская зона с аниматорами и мастер-классами; тематические дни.