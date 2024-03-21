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общество

Женщина из Новосибирска не смогла расплатиться картой на Центральном рынке

Фото: «АиФ-Новосибирск»

При этом в Центральном рынке есть 3 банкомата.

В Центральном рынке Новосибирска посетительница столкнулась с проблемой оплаты покупок безналичным расчетом из-за предпочтения некоторых продавцов принимать только наличные деньги.

Женщина оставила негативный отзыв на платформе «Яндекс.Отзывы». В своем комментарии она отметила отсутствие банкомата рядом с рынком, что иногда мешает совершить покупки без использования наличных средств.

Несмотря на это замечание, в Центральном рынке имеются три банкомата, которые позволяют снять деньги для оплаты покупок наличными в случае проблем с работой терминалов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске подали более 1300 исков о нарушении интеллектуальных прав.

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Игорь Кириченко
Журналист

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