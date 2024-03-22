Формула: как самостоятельно рассчитать размер своей будущей пенсии

В России в 2024 году на пенсию выйдут мужчины и женщины, которые достигли 63 и 58 лет соответственно.

Для выхода на пенсию необходимо накопить стаж — не менее 15 лет, а также иметь индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — не менее 28,2 баллов.

Чтобы понять размер выплат, нужно знать:

Свой стаж. В него входят не только отработанные года, но и другие периоды жизни: например, уход за детьми, служба в армии и т.д;

Размер зарплаты до вычета НДФЛ в каждом отработанном году;

Важно также знать, когда вы точно выйдете на пенсию, если не собирайтесь этого делать по достижению нужного возраста, а хотите уйти позже;

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) и его значение на год, когда вы выходите на пенсию;

А также размер фиксированной части к страховой пенсии. Значение необходимо брать также за год выхода на пенсию.

Данные нужно подставить в формулу:

Размер страховой пенсии по старости = ИПК умножить на Стоимость одного пенсионного коэффициента, а затем прибавить часть фиксированной выплаты.

СП = (ИПК × СПК) + ФВ

Например: 42,35 (ИПК) х 133,05 (СПК в 2024 году) + 8134,88 (фиксированная выплата в 2024 году) = 13 769 рублей

Если же вам не хватает коэффициентов или стажа, то государство выплатит социальную пенсию, если нет права на страховую пенсию по старости. Право на соц пенсию появляется через 5 лет после назначения пенсии по старости.