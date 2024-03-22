Глава Минэкономразвития Решетников рассказал, что привлекает туристов в Новосибирскую область

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников рассказал о туристической привлекательности Новосибирской области, медицинском туризме и инвестициях.

— Лев Николаевич, как развивается туристическая отрасль Новосибирской области? Какие объекты построены или реконструированы в 2023 году, какие планируются в 2024?

— Развитие внутреннего туризма сейчас — четко обозначившийся тренд. Новосибирская область не исключение. Туристический поток у нас активно восстанавливался после пандемии и продолжает расти, по данным Росстата, в 2023 году турпоток в Новосибирскую область составил 2,9 млн поездок. По этому показателю Новосибирская область занимает первое место среди регионов Сибирского федерального округа и 10-е место в России. На уровне региона мы по многим показателям фиксируем рост. Ежегодно прирастаем в рейтинге туристической привлекательности – в 2023 году поднялись еще на одну строчку и заняли 11-е место.

У нас есть государственная программа по развитию туризма в Новосибирской области, ежегодно мы стараемся поддерживать муниципалитеты и предпринимателей. В 2023 году провели конкурс предпринимательских инициатив, объем господдержки составил 44,2 млн рублей, максимальная сумма гранта выросла с трех до пяти миллионов. Девять проектов предпринимателей получили поддержку, благодаря этому модернизируется инфраструктура гостиничных комплексов и санаториев, создаются пункты речного проката и мобильные пункты питания на туристических объектах, благоустроен причал в Бердске.

В прошлом году мы также получили средства по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» на строительство модульных гостиниц общим объемом на 2023 и 2024 год более 370 млн рублей. Принято решение предоставить гранты семи инвестпроектам: проекту «Лаки Глэмпинг», глэмпинг-парку «Голубое озеро», парк-отелю «Маслянино», на расширение туристической базы «Шале Каракан», проекту «Медвежка», экозоне в санатории «Краснозёрский», экопарку «Чкаловские дачи». Часть средств проекты уже получили, в этом году на завершение строительства мы направим 173,5 млн рублей. Таким образом, за два года в Новосибирской области появятся 254 новых номера в модульных гостиницах.

— Какие точки притяжения туристов есть в Новосибирске и области?

— Мы считаем, у Новосибирска есть все, чтобы стать событийной и научной столицей Сибири. Здесь проходят научные конференции, форумы, музыкальные фестивали, культурные, гастрономические и спортивные события международного уровня. Мероприятия собирают тысячи гостей, в том числе и из-за рубежа. Вспомнить тот же Технопром или премьеры в НОВАТе.

У жителей области и соседних регионов большой популярностью пользуются и природные достопримечательности: Бердские скалы, Абрашинский карьер с кристально чистой водой, Беловский водопад, Караканский бор, а также одно из самых крупных озер страны – Чаны и, конечно же, побережье Новосибирского водохранилища. Летом на Обском море проходят крупные соревнования по парусным видам спорта, музыкальные фестивали, а зимой – соревнования по кайтингу, иглу-фестиваль «Город эскимосов», гонки на собачьих упряжках.

Мы делаем большие ставки на научно-популярный туризм — всемирную известность региону принесли Академгородок и наукоград Кольцово — центры науки в Сибири. Проспект Лаврентьева считается самой умной улицей в мире, здесь расположены порядка 20 научных организаций. В Институте ядерной физики туристы могут увидеть настоящий коллайдер, узнать его принцип работы.

Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило – гордость наша – один из крупнейших в России. В центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» можно отдохнуть всей семьей. Это круглогодичный научно-познавательный океанографический комплекс. В Большом новосибирском планетарии есть уникальные телескопы. С их помощью можно наблюдать за звездным небом. Это лучший планетарий в восточной части России. Он находится на одной из самых высоких точек Новосибирска. Самый большой по размерам в России, четвертый в Европе и десятый в мире крытый аквапарк «Аквамир» удивит гостей любого возраста.

— Насколько привлекательна Новосибирская область для туристов?

— По итогам 2023 года Новосибирская область заняла 11 место в Национальном туристическом рейтинге привлекательности среди регионов России, улучшив свои позиции в рейтинге за год на одно место, а за четыре последних года – на пять позиций. Конечно, в этом нам помогает и наше географическое положение, в Новосибирске располагается крупнейший международный аэропорт, развито железнодорожное сообщение. Гости региона могут выбрать размещение любого уровня в зависимости от цели пребывания и запланированного бюджета: хостелы, гостиницы, отели мировых цепочек, базы отдыха в экологически чистых местах и санатории с современной лечебной базой. Кроме того, здесь есть крупный конгрессно-выставочный центр, привлекательный для деловых туристов, появились новые спортивные комплексы «Сибирь-Арена», «Локомотив-Арена».

Об этом мы активно рассказываем, продвигаем возможности на внутреннем рынке. В прошлом году участвовали в V Сибирском туристическом форуме «Дикоросы», где представляли наши проекты, в Международной туристической выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2023» в Москве. В октябре представили гастрономические возможности региона на Международной туристической выставке «ПИР Экспо».

В декабре 2023 года в парке «Зарядье» прошла тематическая программа «Дни Новосибирской области в Москве», где жители и гости смогли открыть для себя столицу Сибири. Там же для представителей турбизнеса Москвы и Московской области прошла презентация туристических возможностей региона и B2B встречи московских туроператоров с новосибирскими компаниями.

— Каково положение дел с медицинским туризмом?

— Новосибирская область – регион с уникальным лечебным потенциалом, богата природными факторами. У нас есть сульфидно-иловые грязи, глины, озерная соль рапа, минеральная йодобромная вода, даже воздух в некоторых природных локациях уникален. Кроме того, здесь сосредоточены известные медицинские институты, работают доктора с мировым именем, развита сеть частных медицинских клиник самого разного профиля. Закономерно, что темпы медицинского туризма в Новосибирской области ежегодно растут. Мы — один из первых регионов, который специально включил медицинский туризм в экспортную программу, активно работаем по продвижению региона на зарубежные рынки с медассистентами. На форуме «Дикоросы» в апреле прошлого года председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев заявил, что у Новосибирской области есть все шансы занять эту нишу и стать столицей медицинского туризма в стране, мы к этому стремимся.

— Каково, на ваш взгляд, состояние гостиничного бизнеса в Новосибирской области?

— В этом плане нам есть что предложить туристу — у нас есть четырех-, пятизвездочные, загородные отели, модульные гостиницы. Всего в области 256 гостиниц, 20 санаторно-курортных организаций, 109 баз отдыха.

В районах области дела обстоят не так хорошо, как в Новосибирске, есть локации, в которых существует дефицит предложений. Но тут важна поддержка муниципалитета, работа по увеличению турпотока, тогда будут и предложения. Возьмем, к примеру, Маслянинский район, который хорошо работает по развитию туризма на своей территории. Как результат, в прошлом году мы поддержали грантом ремонт гостиницы, на средства гранта модернизировали номерной фонд, отремонтировали ресторан. Спрос есть, но нужны вложения и тут важна поддержка муниципалитета.

Стараемся поддерживать и крупные проекты гостиничного бизнеса, активно сотрудничаем с корпорацией «Туризм.РФ».

Какие шаги предпринимает министерство для создания атмосферы гостеприимства в регионе?

— В этом нам помогает Туристско-информационный центр Новосибирской области, который вошел в 2022 году в топ-10 лучших ТИЦов в России. Работает комфортный офис в самом центре города напротив театра оперы и балета. Здесь всегда сориентируют туристов, подскажут маршруты, дадут информативные туристические карты о привлекательных локациях в области, гастропутеводители.

Регулярно проводим информационные туры для представителей туроператоров, турагентов, отелей, СМИ и туристско-информационных центров регионов России и стран ближнего зарубежья, специализирующихся на внутреннем и въездном туризме. Работает новый туристический портал Новосибирской области trip2sib.ru, в аэропорту Толмачево и на железнодорожном вокзале установлены информационные киоски. С их помощью турист легко подберет нужный для себя маршрут.