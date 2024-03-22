Губернатор НСО поблагодарил врача московского госпиталя за лечение бойцов СВО

Начальник военного госпиталя в Москве, где проходит лечение участники специальной военной операции, получил благодарность от губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Замубернатора региона Евгений Прохоренко в Москве встретился с руководством главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко и вручил благодарность губернатора НСО начальнику госпиталя доктору медицинских наук, профессору, генерал-майору медицинской службы Денису Давыдову. Они обсудили дальнейшее сотрудничество и взаимодействие больницы с медорганизациями Новосибирской области.

Также Евгений Прохоренко встретился с военнослужащими-земляками, проходящими здесь лечение, вручил им подарки от Новосибирского землячества в Москве, пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее мы рассказывали, что в НСО бойцы спецоперации бесплатно проходят реабилитацию и учатся.