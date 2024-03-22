Инвестиции в будущее: как угольная компания заботится о жителях Новосибирской области

На протяжении многих лет Группа «Сибантрацит» в тесном взаимодействии с властями реализует социальные программы, которые направлены на улучшение качества жизни жителей региона. В компании уверены, это помогает привлекать и удерживать специалистов, а квалифицированные работники – настоящая ценность. Именно поэтому особое внимание уделяется поддержке образовательных учреждений. Ведь сегодняшний ребенок – это потенциальный сотрудник.

Школа станции Евсино – одно из тех образовательных учреждений, которое сотрудничает с компанией давно и плодотворно.

«Благодаря поддержке Группы школа с каждым годом становится всё более комфортной и современной. В прошлом году мы открыли комнату психологической разгрузки с соляной пещерой. Обустроить их удалось благодаря победе в грантовом конкурсе «Регион возможностей», который проводит компания, – говорит директор учреждения Евгения Денего.

За три года существования конкурса школа выиграла и реализовала пять проектов на общую сумму 1,3 млн рублей. Теперь здесь есть свой «Книжный чердак», он же кинозал и место для проведения квартирников и капустников, «Кулинарная гостиная» и «Кузница здоровья» для людей старшего поколения и детей с ОВЗ.

Также компания оказывает ощутимую поддержку этой школе в рамках соглашений о социально-экономическом развитии с администрацией Искитимского района. Так, в конце прошлого года была приобретена учебная мебель. На эти цели «Сибантрацит» направил 850 тыс. рублей.

Без внимания угольщиков не остался и евсинский детский сад «Светлячок». В дошкольное учреждение закупили новые кастрюли, половники, разделочные доски и другую утварь. В каждую группу приобрели контрольные весы и чайники, которые стали значимым подспорьем.

– Наш коллектив прилагает все усилия, чтобы у детей всё было самое лучшее. Поэтому, когда нам сказали, что в рамках соглашения в детский сад закупят кухонную утварь на 100 тыс. рублей, мы были счастливы. Я очень благодарна компании за поддержку, – рассказывает заведующая детским садом Ольга Шпедт.

Кстати, «Светлячок» – тоже постоянный участник грантового конкурса «Регион возможностей». В прошлом году реализован проект «Мозговой штурм». Теперь в детском саду есть различные балансиры, тренажеры и нейроигрушки, которые помогают детям развивать координацию, мышление и улучшать память.

Поддержка образовательных учреждений для компании – программа приоритетная и комплексная, которая реализуется на нескольких уровнях. Причем она тесно переплетается с программами, направленными на сохранение и поддержку здоровья детей. Ведь всё это – самые надежные инвестиции для любого социально-ответственного предприятия.