Исчезновение Кейт Миддлтон: куда пропала принцесса

В декабре 2023 года пользователи социальных сетей заметили пропажу Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон — жена наследника британского престола принца Уильяма Уэльского. После свадьбы она получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин.

В декабре 2023 года, на Рождество, королевская семья опубликовала традиционную поздравительную открытку. На фотографии присутствовала Кейт с Уильямом и детьми. После этого пользователи заметили, что принцесса Уэльская, которая до этого часто появлялась на публике, пропала.

17 января в 2024 году появилась информация о том, что женщина сделала плановую операцию на брюшной полости. Об этом сообщил официальный представитель Кенсингтонского дворца. Он рассказал, что с принцессой все в порядке и ничего не угрожает ее здоровью. А также отметил, что Кейт будет находиться на лечении в течение двух недель. Потом поступило сообщение о том, что она будет проходить лечение и восстанавливаться до марта.

Далее, официальный представитель семьи сообщил, что у короля Карла III диагностировали рак (неизвестно какой формы и на какой стадии). Тем не менее 29 января он и Кейт должны были вместе выписаться из больницы. Карл проходил плановое лечение простатита. Но источники, которые близки к семье, сообщили: король — единственный, кто отправился домой после лечения. И никаких сведений о том, что принцесса также находится дома, нет.

После этого в феврале пользователи сети начали активно писать о том, что Кейт пропала.

4 марта появился первый снимок женщины после исчезновения. На нем она едет в машине со своей мамой, но в социальных сетях не поверили, что на фотографии действительно принцесса, так как она совсем не была похожа на себя.

Далее, 10 марта Кейт выложила фотографию с детьми и поздравила других женщина с Днем Матери. 11 числа она извинилась за опубликованный снимок, так как несколько агентств выразили сомнения на счет его подлинности.

Через 8 дней издание TMZ сообщает, что у него есть фотографии Кейт и Уильяма. Эту истории поддержали и другие газеты рассказывая, что очевидцы видели пару. Фотографии пользователи раскритиковали, заявив, что на снимках виден фотошоп.

На фоне происходящего в сети появилось множество теорий о том, куда же и почему пропала принцесса. Так, некоторые предполагают, что Кейт находится в коме, другие считают, что Уильям убил ее. Также есть предположение, что принц изменяет своей жене, и именно поэтому она не хочет появляться на публике. Об этом пишет Forbes Life.







