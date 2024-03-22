Крутохвостов станет гендиректором новосибирского ХК «Сибирь»

Кирилл Фастовский занимает должность гендиректора клуба с 2010 года.

30 апреля 2024 года контракт с нынешним гендиректором ХК «Сибирь» Кириллом Фастовским перестает действовать. На его место возьмут мастера спорта России Льва Крутохвостова. В данный момент он возглавляет государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею «Сибирь».

Спортивным директором назначат Виктора Меркулова. Ранее он был генеральным менеджером московского ХК «Динамо».

Андрей Глазков станет исполнительным директором новосибирского хоккейного клуба. В данный момент он является заместителем директора по эксплуатации государственного автономного учреждения области «Сибирь-Арена». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, что ХК «Сибирь» расторг контракт с вратарем Худобиным.