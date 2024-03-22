На фасаде музея Кондратюка в Новосибирске хотят изобразить Анну Кикину

В Новосибирске хотят изобразить Анну Кикину на фасаде музея Кондратюка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы департамента культуры, спорта и молодежной политики, начальника управления культуры мэрии Ирину Соловьеву, в Новосибирске строят дом-музей, посвященный основоположнику космонавтики Юрию Кондратюку, где на фасадах планируют изобразить легендарного ученого и космонавта Анну Кикину.

Ирина Соловьева уточнила, что для осуществления задумки мэрия Новосибирска подала на грант, за счет которого будут сделаны граффити с изображениями Кондратюка и Кикиной.

Напомним, что космонавт из Новосибирска Анна Кикина побыла на концерте Viva Avia.