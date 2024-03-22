Новосибирский блогер Дава довел до слез Бузову на шоу «Сокровища императора»

В воскресенье, 24 марта, на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Сокровища императора».

В шоу участники соревнуются за 14 миллионов рублей. В этом эпизоде к командам присоединится пара Александра Пташенчука и Михаила Стогниенко. В ходе соревнования участники столкнутся с трудностями на маршруте. Тот, кто придет последним, покинет шоу. Об этом пишет пресс-служба ТНТ.

Кроме того, в эпизоде возникнут напряженные ситуации между участниками. Пара Верещагиных столкнется с трудностями во взаимопонимании, что может повлиять на их дальнейшее участие. Также возникнут конфликты между Женей Искандаровой и Кариной Кокс, а также между Марией Погребняк и Аланой Мамаевой.

В финале серии зрителям предстоит увидеть настоящую драму между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном, которая вызовет сильные эмоции у участников и зрителей.

«Ты знаешь, что это была эффектная встреча, спустя 2 года. Спасибо, что приехал в Китай. Я тебя очень ждала!», — сказала Бузова и ушла с площадки в слезах.

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