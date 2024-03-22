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общество

Новосибирский областной суд оставил в силе решение по актеру Кологривому

Фото: суды общей юрисдикции Новосибирской области.

Кологривый получил 7 суток ареста за дебош.

Новосибирский областной суд не изменил решение об аресте актера Никиты Кологривого на семь суток за дебош в баре, сообщили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

До этого мы писали, что актера снова привезли в суд в Новосибирске.

Ранее прокуратура Новосибирской области обжаловала решение суда об аресте актера. В ведомстве посчитали, что такое решение слишком мягкое для актера. В прокуратуре посчитали, что актера должны закрыть на 15 суток.

Тем не менее, Кологривый считает свое наказание заслуженным. Он отметил, что обжаловать его не будет.

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Игорь Кириченко
Журналист

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