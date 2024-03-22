Новосибирцам рассказали о благоустройстве общественных пространств города

В утреннем эфире радио «Вести ФМ» заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Мария Смирнова рассказала о благоустройстве и ответила на вопросы, волнующие горожан.

Основной темой программы «Есть мнение!» стало благоустройство общественных пространств по программе «Формирование современной городской среды». Новосибирск принимает в ней участие с 2017 года.

Сегодня самыми масштабными реализованными проектами стали: Михайловская набережная, Монумент Славы, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк.

В этом году завершается благоустройство парка «Каменка» и разработка проектно-сметной документации парка «Иня». Согласно проекту зелёная зона на берегу реки площадью 12 гектаров будет включать гребной клуб, скейтпарк и терренкур.

«Наши проекты – это не просто озеленение и расстановка малых архитектурных форм. Мы занимаемся комплексным благоустройством – начинаем с инженерных коммуникаций (освещение, комплекс систем технической безопасности, водоотведение и др.) и только потом приступаем к установке площадок и сооружений. Озеленение – отдельный и большой этап – у нас работают специалисты в области ландшафтной архитектуры, которые прорисовывают заранее каждый квадратный метр зеленого участка парка», – отметила Мария Смирнова.

В реализации проектов городским властям помогает региональный бизнес – строительные организации и другие крупные частные компании. Яркий пример тому – реконструкция сквера «Крылья Сибири» по благотворительному соглашению мэрии с компанией АО «Авиакомпания «Сибирь». В этом году подписано соглашение с компанией «Брусника» о создании нового сквера, посвященного памяти композитора Эдуарда Артемьева.

Действие национального проекта «Жильё и городская среда» продлено до 2030 года и это даёт возможность городским властям не только завершить все начатые проекты, но и благоустроить новые.

Какая территория Новосибирска получит финансирование на благоустройство в 2025 году, решают сами жители. С 15 марта на сайте «Госуслуги» стартовало онлайн-голосование за городские зеленые зоны. На выбор восемь общественных территорий –по одному объекту из каждого района и округа:

– сквер «Зыряновский» в Октябрьском районе;

– набережная на ул. Саввы Кожевникова с выходом на реку Обь в районе острова Кораблик в Кировском районе;

– сквер имени Калинина в Дзержинском районе;

– набережная вдоль Обского водохранилища на ул. Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе;

– парк имени Кирова в Ленинском районе;

– Ельцовский парк в Центральном округе;

– территория вокруг безымянного озера в районе улиц Ласточкина и Приозерной в Первомайском районе;

–парк «Сосновый бор» в Калининском районе.

По состоянию на 22 марта проголосовало более 39 тысяч человек, в лидерах – набережная вдоль Обского водохранилища, набережная на ул. Саввы Кожевникова и парк Кирова. Голосование на сайте 54.gorodsreda.ru продлится по 30 апреля. В нем может участвовать любой житель Новосибирской области старше 14 лет, авторизованный на сайте «Госуслуги».

Новосибирцев также интересовали озеленение и благоустройство других объектов города, не вошедших в список для голосования. Отвечая на вопросы жителей, Мария Смирнова пояснила, что по итогам инвентаризации 2023 года в Новосибирске 307 объектов, которые ждут своей очереди на благоустройство. Все территории отмечены на муниципальном портале: https://map.novo-sibirsk.ru/portal/blagoustroystvo.