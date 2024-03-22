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общество

Почти 10 тыс. тонн зерна гороха для Туниса отправили по железной дороге из Новосибирской области

Фото:freepik.com

Западно-Сибирская железная дорога продолжает развитие сервиса по ускоренной доставке грузов из Новосибирской области на экспорт. Так в марте со станций магистрали в рамках сервиса «Грузовой экспресс» отправлено почти 10 тыс. тонн зерна гороха на станцию Высоцк в Ленинградской области. Далее груз водным транспортом будет отправлен в Тунис.

Для своевременного формирования судовой партии на припортовой станции отправка груза была организована двумя составами одновременно со станций Карасук-1и Болотная.

Сервис «Грузовой экспресс» набирает популярность у предпринимателей малого и среднего бизнеса. Основными преимуществами этой услуги являются гарантированный вывоз продукции, возможность более точного планирования, сокращение сроков доставки.

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Роман Чугаев
Журналист

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