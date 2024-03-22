Поликлиники региона приглашают новосибирцев проверить свои легкие в преддверии всемирного дня борьбы против туберкулеза

Адреса медицинских организаций и способ записи на обследование опубликованы на сайте министерства здравоохранения Новосибирской области.

Напомним, что флюорография – быстрая, безопасная и безболезненная процедура, которая выявляет заболевания легких до появления первых симптомов. Например, в 2023 году во время профосмотров выявили 60 случаев туберкулеза.