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общество

Поликлиники региона приглашают новосибирцев проверить свои легкие в преддверии всемирного дня борьбы против туберкулеза

Фото: Правительство Новосибирской области

В субботу, 23 марта, накануне всемирного дня борьбы против туберкулеза в Новосибирской области по инициативе регионального минздрава во всех поликлиниках состоится акция «Я здоров! Туберкулеза нет». В рамках акции можно будет пройти профосмотр и сделать флюорографию.

Адреса медицинских организаций и способ записи на обследование опубликованы на сайте министерства здравоохранения Новосибирской области.

Напомним, что флюорография – быстрая, безопасная и безболезненная процедура, которая выявляет заболевания легких до появления первых симптомов. Например, в 2023 году во время профосмотров выявили 60 случаев туберкулеза.

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Роман Чугаев
Журналист

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