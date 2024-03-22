Прокуратура обжаловала арест новосибирского актера Кологривого

В Новосибирске прокуратура обжаловала арест актера Никиты Кологривого на 7 суток.

Прокуратура Новосибирской области обжаловала административный арест актера Никиты Кологривого, которого на 7 суток отправили в ИВС.

После рассмотрения апелляции прокурора, который заявил, что решение суда в отношении актера было слишком мягким, артисту могут назначить административный арест сроком на 15 суток.

Напомним, что суд Новосибирска арестовал Никиту Кологривого на 7 суток за пьяный дебош, который он устроил в баре Новосибирска в ночь с 18 на 19 марта.